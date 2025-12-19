İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında iş insanı Sarp Yalçınkaya 26 Mayıs 2025’te tutuklanmıştı. 6 kez itirafçı sıfatıyla ifade veren Yalçınkaya, tahliye olmak için görüştüğü bir avukata 8 milyon dolar verdiğini söylemişti. Avukata parayı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde savcılığa dolandırıcılığa uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yalçınkaya savcılığa şu ifadeleri kullanmıştı:



'ARTIK TUZ KOKTU'



“Daha önceden tanıdığım Ç.S., benimle iletişime geçti. 10 milyon doları pazarlıkla 8 milyon dolara düşürdük. Avukatlara talimat verdim. CSY Global A.Ş. firmasından öncelikle benim şahsi hesabıma sonrasında ise şahsi hesabımdan E. Kuyumculuk A.Ş. hesabına gönderilmesi için talimat verdim. Bu işlemlerin tamamı yanlış hatırlamıyorsam 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.” CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuyla ilgili çok çarpıcı bir bilgi paylaştı. “İBB kumpas davasında tuz koktu” diyen Emir, şu açıklamada bulundu:

'KİME HAVALE EDİLDİ?'



“Sarp Yalçınkaya 26 Mayıs’ta tutuklanıyor. Ne hikmetse tutukluyken, ‘tahliye vaadiyle’ 300 milyon TL’yi bir kuyumcuya transfer etmesine izin veriliyor. Bu devasa para transferi biter bitmez, hemen ertesi gün (30 Mayıs) savcılık şirketlere el koyuyor. Diğer birçok ismin mal varlığına gözaltı dahi olmadan el konulurken, burada 300 milyon liranın çıkarılması neden beklendi? Bu kirli transfer kime, neyin karşılığı yapıldı? Bu skandalın peşini bırakmayacağız!”



'İMAMOĞLU İNGİLTERE'DE PARA KAÇIRDI' DEMİŞTİ



Sarp Yalçınkaya, İBB soruşturması kapsamında tutuklanmış, 6 kez itirafçı sıfatıyla ifade vermesine rağmen tahliye edilmemişti. Yalçınkaya’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, “Londra’ya uçakla para kaçırdı” iddiasında bulunduğu ancak bir kanıt sunamadığı için ifadesinin kayda değer görülmediği öğrenilmişti.



Ortaya atılan bu iddia çok konuşulmasına rağmen hiçbir gerçekliği olmadığı için binlerce sayfalık İBB iddianamesine girememişti. Diğer yandan adli sicili oldukça kabarık olan Yalçınkaya; tefecilik, kasten yaralama, tehdit, intihara teşebbüs ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan işlem gördüğü ayyuka çıkmıştı.









