Cem YILDIRIM

Et fiyatlarındaki artışın arkasındaki nedenleri konuşmak için besiciler ve kasaplarla bir araya gelen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e artık gramla satış yaptıklarını kaydeden kasap İsmail Güçlü, “Et artık gramla satılıyor, 200 liralık banknot, 1 kilogram tavuk kanat etmiyor. 1 kilogram kuşbaşı, bir günlük yevmiyeye eşit. İnsanlar artık 400-500 TL’lik et alabiliyor” dedi. Kasap İsmail Güçlü üreticinin en büyük sorununun yem fiyatları olduğunu vurgulayarak, “Kur yükseldikçe yem fiyatları artıyor. Tonajlı sipariş gelince canlı hayvanın fiyatı da anında yükseliyor. Böylece vatandaşın alım gücü düşüyor. Et ve Süt Kurumu’ndan gelen hayvanların hiçbiri piyasaya dağılmıyor zaten. Niğde’de pirzola 800 liraya çıktı, pirzola artık bayağı lüks oldu. Biftek 750 lira, dana kıyma 500 liraya yükseldi. Kuzu kuşbaşı 575 liradan 700 liraya çıktı. Yani 1 kilo kuşbaşı, bir günlük yevmiyeye eşit” diye konuştu.

‘İthalatçı lobiyi zenginleştirdiler’

Girdi maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını kaydeden Ömer Fethi Gürer, şöyle devam etti: “Kasap arkadaşlarla konuştuğumda, ‘Nakliye gideri var, elektrik gideri var, kira gideri var, işçiliği var’ diyorlar. Hayvancılık yapanlar da ‘Yem fiyatları sürekli artıyor’ diye şikayet ediyor. Vatandaş da, ‘Gelirimiz düşüyor. Zamlar karşısında dayanacak hal kalmadı’ diyor. İthalat çözüm olmadı, yanlış hayvan politikaları ithalatçı lobiyi zenginleştirdi.”