Sekiz yıl boyunca 45 farklı ülkeye 150’den fazla yurt dışı seyahat yapan ve güncel kurla 10 milyon lira harcırah alan Ali Erbaş, yurt dışı seyahatleri dolayısıyla çok eleştirilmişti.

ANITKABİR’E GİTMEDİ

Diyanet’in yeni Başkanı Safi Arpaguş da ondan aşağı kalmıyor. Başkanlıkta 4 ayını dolduran Arpaguş, 7 ayrı yurt dışı seyahat yaptı. 2 kez Suudi Arabistan’a gitti. Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan’ı da ziyaret etti. Avrupa seyahatlerinden fotoğraf paylaşılmaması da dikkat çekti. Göreve başladığından bu yana makamına 11 kilometre uzaklıkta buklunan Anıtkabir’i ziyaret etmeyen, Meclis’teki bütçe görüşmelerine ise yardımcısını gönderen Arpaguş, Almanya, Belçika ve Fransa’da Diyanet Vakfı’nın genel kurul toplantılarına da katıldı.

Arpaguş’un Azerbaycan seyahatinde eşi Hatice Kelpetin Arpaguş da yer aldı. Ali Erbaş’ın yurt dışı gezilerine eşi Seher Erbaş da katılıyordu. Seher Erbaş 7 kez kurasız hacca da gitmiş, kendisine “Hanımefendi” biçiminde hitap edilmesini istemiş ve müftülere talimat verip bir imama yumruk atması ile de gündeme gelmişti.

2 kez Arabistan 5 kez Avrupa

18 Eylül 2025 tarihinde Mehmet Görmez’in yerine atanan Safi Arpaguş, yakın çevresine, “Ali Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam bana yeter” demişti. Ancak Arpaguş, göreve geldikten sonra yaklaşık 4 ayda 2 kez Suudi Arabistan’a gitti. Arpaguş ayrıca Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa ve Azerbaycan’ı da ziyaret etti.