Altın piyasası yeni güne değer kaybıyla başladı. Doların zayıf seyri ons altına kısmi destek sağlasa da yatırımcılar, ABD’den gelecek kritik ekonomik verileri beklemeye yöneldi.

ONS VE GRAM ALTIN GERİLEDİ

Spot altın ons başına yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 734 dolardan işlem görürken, ABD vadeli altın kontratları 3 bin 767,90 dolar seviyesinde yatay seyretti. Dolar endeksinin yüzde 0,1 değer kaybetmesi, altının dolar bazlı fiyatını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Serbest piyasada gram altın ise ons fiyatındaki geri çekilmeye paralel olarak 5 bin liranın altına sarktı. Sabah saatlerinde 4 bin 975 liradan işlem gören gram altın, kritik eşik altında tutunmaya çalışıyor. Kapalı Çarşı'da ise gram altın hala 5 bin liranın üzerinde seyrediyor. Şu sıralar 5 bin 149 liradan satılıyor.

FED'DEN İNDİRİM SİNYALİ

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçen hafta alınan faiz indirimi kararına destek verdiğini hatırlatarak, önümüzdeki dönemde yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak ise altındaki hareketliliğin Fed’in ekonomiyi canlandırmaya hazır olduğu beklentisini yansıttığını ifade etti. Spivak, “3 bin 700 ve 3 bin 600 dolar ilk destek seviyeleri. 3 bin 790 doların aşılması halinde 3 bin 870-3 bin 875 bandı ve ardından 4 bin dolar hedef haline gelebilir” dedi.

BEKLENTİLER ENFLASYON VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Piyasaların gözü şimdi cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. Reuters anketine göre, endeksin Ağustos ayında aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,7 artış göstermesi öngörülüyor. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, enflasyon rakamlarının çok yüksek gelmediği sürece altın üzerinde sınırlı etkisi olacağını, uzun vadede yönün hâlâ yukarı olduğunu belirtti.

PİYASADA BEKLENTİLER VE İŞ GÜCÜ VERİLERİ

Bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları da ABD iş gücü piyasasının gücüne dair sinyal verecek. Genel beklenti, Fed’in Ekim ve Aralık aylarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimi daha yapacağı yönünde. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde güvenli liman olarak öne çıkan altın, salı günü 3 bin 790,82 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı.

DİĞER DEĞERLİ METALLER

Spot gümüş yüzde 0,1 yükselişle 43,97 dolara,

Platin yüzde 0,4 artışla 1.477,94 dolara,

Paladyum ise yüzde 0,2 primle 1.211,84 dolara çıktı.