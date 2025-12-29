Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli iç yazısında, IŞİD’in önümüzdeki günlerde kalabalık bölgelerde terör saldırısı gerçekleştirebileceği uyarısı yapıldı.

Personelden özellikle halk pazarları ve alışveriş merkezlerinde tedbirleri artırmaları istendi.

Saldırı niyetinin, “Yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkân ve kabiliyeti kırılan IŞİD ve radikal terör örgütlerinin, özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı” sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.

Yazıda, “Sözde lider kadrolardan örgüt üyelerine verilen talimatlara göre, örgütten kopmaları engellemek, sempatizanlarına moral vermek, kamuoyunda baskı ve korku oluşturmak amacıyla, örgüt mensuplarının seçecekleri farklı tarz lokasyonlarda, inisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş ve birbirinden bağımsız ‘yalnız terörist’ tarzı eylemler gerçekleştirebileceği” kaydedildi.

Personelden hem şehiriçi hem de şehir girişlerindeki güvenlik önlemlerini artırması ve edinilecek istihbaratı MİT ve emniyet birimleriyle paylaşması istendi.

OPERASYONLARIN DÜĞMESİNE BASILDI

IŞİD ihbarlarının ardından ülke genelinde operasyonlar hız kazandı.

Son 1 haftada ise gün gün şunlar yaşandı:

22 Aralık

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla terör örgütü IŞİD'in sözde yöneticilerinden Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

23 Aralık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'in yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

24 Aralık

Kırşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

25 Aralık

Suriye güvenlik güçleri ile ABD öncülüğündeki Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu'nun, başkent Şam'da düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü IŞİD'in sözde Şam valisi "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcıları yakalandı.

İSTANBUL'DA DEV OPERASYON

Yine 25 Aralık tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD'in yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişiler olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem ve saldırı planladığına ilişkin haklarında bilgi bulunan 115 zanlının yakalandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturmalar kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütünün, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunduğu belirtildi.

26 Aralık

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, uluslararası koalisyonla birlikte Şam kırsalında düzenlenen ortak operasyonda terör örgütü IŞİD'in sözde Horan (ülkenin güneyi) Valisi'nin yakalandığını duyurdu.

YILBAŞINDA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ İSİM MALATYA'DA YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu, yılbaşında saldırı hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.

IŞİD'li Burtakuçin'in yurt içi ve dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu da belirlendi.

Aynı gün İstanbul'da, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesi terör örgütü IŞİD'in olası eylem planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yine 26 Aralık'ta bu kez Bingöl'de terör örgütü IŞİD'e üye olma suçundan aranan zanlı tutuklandı.

27 Aralık

Malatya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

28 Aralık

Iğdır'da ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü IŞİD'i övücü paylaşımlar yapan şüpheli operasyonla yakalandı.

29 Aralık

7 POLİS YARALANDI, OPERASYON SÜRÜYOR

Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan operasyon ise sürüyor.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SON BİR YILDA 861 IŞİD’Lİ YAKALANDI

Güvenlik güçleri yurt genelinde IŞİD'e yönelik operasyonlarına hız verirken yalnızca bu yıl 861 IŞİD'li yakalandı.

SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk'ün haberine göre 861 IŞİD'linin önemli bir bölümünün yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı.

CHP İzmir Milletvekili ve CHP’nin Gölge İçişleri Bakanı Murat Bakan, IŞİD’in sistematik bir ağ mantığıyla çalıştığını belirtti.

Bakan, şunları söyledi:

“Terör örgütü uyuyan hücreler, lojistik evleri, sahte kimlik/ hat/ikamet zincirleri, dijital propaganda, uzaktan talimat ve ilham modeli ve finansman ağları üzerinden varlığını sürdürüyor.”

Türkiye’nin yıllardır düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını yönetemediğini belirten Murat Bakan, “Bakanlığın sorumluluğu; operasyon haberleriyle övünmek değil, neden bu noktaya gelindiğini, hangi kör alanların oluştuğunu ve nasıl kapatılacağını şeffaf biçimde açıklamak olmalı.”

IŞİD yapılanmasının bu denli geniş boyuta ulaşana kadar İçişleri Bakanlığı’nın neden önleyici önlemler almadığını belirten Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

Türkiye’nin hedef ülke olarak seçildiği veya IŞİD’in Türkiye üzerinden Avrupa’ya dönük eylem planlaması yapıldığına ilişkin hangi somut tespitler var?

IŞİD’e yönelik Son 3 yılda kaç finansman soruşturması/operasyonu yapılmış, kaç şüpheliye işlem yapılmıştır?

IŞİD tehdidine karşı kurumlararası “yetki karmaşası” ve “kör alan” oluşmasını engelleyen bağlayıcı bir protokol var mı?