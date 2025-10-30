Kamu ihalelerindeki öngörüsüzlük inşaatların bir türlü tamamlanmamasına neden oluyor. İkmal ihalelerine çıkılarak devlet bütçesinden yeni ödemeler yapılıyor. Müteahhitlere milyonlar saçılırken kamunun yükü daha hastane inşaatları başlamadan katlanıyor. Bunun son örneği 2022’de Bolu’da yapımına başlanan 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde görüldü. 2022’de 871 milyon TL’ye mal olacağı hesaplanan hastane inşaatı bitmeyince bu yıl ikmal ihalesi düzenlendi ve 1 milyar 881 milyon TL daha ödendi. Hastanenin maliyeti üç yılda 2 milyar 752 milyon TL’ye fırladı.

YÜZDE 30’U YAPILABİLDİ

Yaklaşık 10 yıl önce yapılması gerektiğine karar verilen hastane için 28 Kasım 2022’de Gökyol İnşaat ile 871 milyon TL’lik sözleşme yapıldı. Hastanenin 31 Ekim 2024’te biteceği açıklandı. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehri ziyaret ettiğinde hastaneyi de gezip üçte birinin tamamlandığını söyledi. İnşaat daha fazla ilerleyemeden inşaat şirketi konkordato ilan etti. Bunun üzerine ikmal ihalesi düzenlendi.

İhale sonucu 26 Eylül 2025’te Aras İnşaat Şirketi ile 1 milyar 881 milyon TL’lik sözleşme yapıldı ve inşaatın 5 Temmuz 2027’de bitirileceği açıklandı. Bolu’daki Hastanenin 2022’deki maliyeti 871 milyon lirayken, bu yıl 1 milyar 881 milyon TL daha ödendi. toplam bedel, 3 kat aratak, 2 milyar 752 milyon TL’ye yükseldi.

Şirketin yaptığı bina 5.9’luk depremde hasar gördü

İkmal ihalesini kazanan Aras İnşaat, 1999 depreminden sonra yapılan Düzce Adliyesi binası ihalesini de almıştı. 2022 yılı kasım ayında yaşanan ve Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde tek hasar gören kamu binası da bu şirketin yaptığı Düzce Adliyesi olmuştu. Buna rağmen bu şirkete Düzce depreminden bu yana, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Bakırköy Kadın Cezaevi, Aksaray Öğrenci Yurdu, Gaziantep, Aksaray, Etimesgut ve Gümüşhane Devlet Hastaneleri, Ankara Hakimevi gibi önemli ihaleler de verildi.