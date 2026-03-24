Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan tapu müdürü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
M.D'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
İşlemi yapanlar hakkında başlatılan soruşturmaların ardından 3 tapu memuru açığa alınmış, sabah saatlerinde Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar A. ise gözaltına alınmıştı...