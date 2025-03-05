Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2025 yılı tarife fiyatlarını belirledi. Oda tarafından alınan karar sonrası berber kuaför ücretlerine zam yapıldı.

Berberler Odası, zamlı tarife listelerini üyelerine gönderdi.

Yapılan zam sonrasında saç tıraşı 300 TL, sakal kesimi 150 TL ve saç ve sakal kesimi 450 TL, Saç ve yıkama ise 375 TL’ye yükseldi. Çocuk traşı ise 150 ila 200 TL arasında değişiyor.

DAMAT TIRAŞI 3 BİN TL

Açıklanan fiyatlarda damat tıraşı fiyatları da arttı. Buna göre damat tıraşı 3 bin TL olurken, Yeni fiyat tarifesinde saç boyama 750 TL, cilt maskesi 120 TL, ağda 150 TL’ye yükseldi. Dükkan harici tıraşlar ise iki katı fiyat olarak belirlendi.

Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.