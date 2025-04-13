Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülürken birçok ilde eğitim-öğretimi olumsuz etkiledi.

Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın, Bitlis ve Çorum’un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı.

Kastamonu

Kastamonu’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Muş

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, ağır kronik hastalığı bulunanlar ile anaokulu ve kreşe çocuğu giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Karabük

Karabük Valiliği, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bartın

Bartın’ın Ulus ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı aksatabileceği gerekçesiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Çorum

Çorum’un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar öğleden sonra tatil edildi. Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece boyunca devam etmesinin ve sabah saatlerinde buzlanmanın beklendiği belirtildi.

Bu nedenle Bitlis merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.