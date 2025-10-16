ATropikal ormanlar saldıklarından daha fazla karbondioksit emdikleri için "karbon yutağı" olarak kabul ediliyor.

Fakat uluslararası bir araştırmaya göre dünyada ilk kez bu durum değişti. Ülkenin Queensland eyaletindeki bu ormanlardan yaklaşık 50 yıldır toplanan veriler dengenin bozulduğunu gösterdi.

Queensland'deki 20 farklı orman alanındaki yaklaşık 11 bin ağaç incelendi. Buna göre son yıllardaki aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve kasırgaların şiddetlenmesi nedeniyle ölen ağaçların sayısı yeni filizlenen ağaçları geçti.

Ölü ağaçların gövde ve dalları 25 yıl önce karbon emici olmaktan çıkıp karbon salıcısına dönüştü.

Böylece Avustralya'nın tropikal yağmur ormanları, dünyanın ilk karbon yutağı olmaktan çıkan ormanları haline geldi.

Çalışmanın başyazarı Western Sydney Üniversitesi’nden Hannah Carle şöyle konuştu:

"Ormanlar, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksitin bir kısmını emerek iklim değişikliğinin en kötü etkilerini hafifletir fakat bu kapasite artık tehdit altında."

Avustralya, kişi başına düşen karbon salımı açısından dünyanın en büyük kirleticilerinden biri. İktidar 2005 seviyelerine göre emisyonlarını gelecek 10 yılda en az yüzde 62 azaltmayı taahhüt etmişti.

Araştırma Nature dergisinde yayınlandı.