Bilim insanları, köpek balığının "ksantizm" adı verilen nadir bir renklenme bozukluğuna sahip olduğunu düşünüyor. Bu durum ise hayvanlarda sarı veya altın tonların oluşmasına neden oluyor. Ancak Karayipler'de köpek balıkları gibi kıkırdaklı balıklarda daha önce böylesi bir duruma hiç rastlanmamıştı.

Yakalanan türün normalde kahverengi olan hemşire köpek balığı olduğu belirlendi. Turuncu renge ek olarak balığın bembeyaz gözleri de dikkat çekti. Bu özellik ise albinizm ile ilişkilendirildi.

HAYATTA KALMASI DAHA ZOR

Uzmanlara göre ksantizm veya albinizm taşıyan hayvanlar doğada daha görünür hale geliyor ve bu da onların hayatta kalma şansını azaltıyor. Ayrıca güneş ışığına hassasiyet ve çiftleşmede zorluk gibi etkiler de ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle söz konusu köpek balığının yetişkinliğe kadar ulaşması bilim dünyasında önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

Federal Rio Grande Üniversitesi'nden araştırmacılar, balığın büyüklüğünden yola çıkarak bu olağanüstü rengin yaşamını sürdürmesine engel olmadığını belirtti.

YENİ YENİ SORULARI BERABERİNDE GETİRDİ

Bu keşif, Karayipler'deki hemşire köpek balığı popülasyonunun genetik çeşitliliği üzerine yeni sorular doğurdu. Bilim insanları bunun tek seferlik bir genetik anormallik mi yoksa yeni bir eğilimin başlangıcı mı olduğunu araştırıyor.

Ksantizm, hayvanlar aleminde son derece nadir görülüyor. Şimdiye kadar yalnızca birkaç balık, sürüngen ve kuş türünde kaydedildi. Örneğin lepistes, ciklet ve japon balıklarında parlak sarı formlar; papağan ve kanaryalarda altın renkli tüyler görülebiliyor. Nadiren bazı yılan ve kertenkelelerde de rapor ediliyor.