Daha önce 2 milyon TL olarak belirlenen ödül miktarını 4 milyon TL’ye çıkardığını duyuran Ferit Kaya, bu kararı adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine destek olmak amacıyla aldığını söyledi. Kaya, “Amacımız maddi kazanç değil; toplumsal vicdanı rahatlatmak, adaletin yerini bulmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Vicdanınızın Sesini Dinleyin” Çağrısı

Ferit Kaya, Rojin Kabaiş’in ölümüne dair kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip olan vatandaşlara seslenerek şu çağrıyı yaptı:

“Rojin Kabaiş’in katillerini adalete teslim edecek bilgiye sahip her vatandaşımızı, vicdanlarının sesini dinlemeye ve güvenlik güçleriyle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyorum.”

DNA Bulguları Olayın Seyrini Değiştirdi

Adli Tıp Kurumu (ATK), Rojin Kabaiş’in ölüm nedenini “suda boğulma” olarak açıklamıştı. Ancak genç kadının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Bu bulgu, soruşturmanın cinayet şüphesi yönünde genişletilmesine neden oldu.

“Adalet Yerini Bulmalı”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Rojin Kabaiş’in ölümü, hem ailesinde hem de kamuoyunda derin bir yankı uyandırmıştı. İş insanı Kaya, yaptığı açıklamada “Adaletin sağlanması için elimizden gelen desteği vereceğiz” diyerek, toplumun bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.