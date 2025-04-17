İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Chloe Raisbeck'in hayatı, 2005 yılında okulda yediği bir şeftaliyle tamamen değişti. Raisbeck o anı, "Hiçbir belirti yaşamadan meyve ve sebze tüketebiliyordum. Ancak şeftaliden bir ısırık aldığımda dudaklarım şişti, boğazımda şiddetli bir kaşıntı başladı" sözleriyle anlattı.

YEMEK YEMEK KORKUYA DÖNÜŞTÜ

O günden bu yana yanında sürekli acil müdahale için EpiPen taşıyan Raisbeck, zamanla ciddi bir yemek yeme korkusu geliştirdiğini söylüyor. Hatta erkek arkadaşından yeşil sebze yedikten sonra dişlerini mutlaka fırçalamasını istediğini dile getiriyor.

"Yemek yemek benim için artık bir keyif değil, sürekli bir endişe kaynağı. Her lokmada ne olacağını bilmemek oldukça yıpratıcı" diyen Raisbeck, temel besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün multivitamin desteği almak zorunda kaldığını belirtiyor.

İLK ADIMI AHUDUDUYLA ATTI

Tüm zorluklara rağmen Chloe, bu yıl içinde küçük ama umut verici bir başarıya imza attı; ilk kez bir ahududu yiyebildi. Bu deneyimin ona moral verdiğini söyleyen genç kadın, "Hayatım boyunca bu alerjiyle yaşayacağımı biliyorum. Ancak yavaş yavaş yeni gıdaları denemeye çalışıyorum. Her şey bir lokmayla başlıyor" diye konuştu.

SON DERECE NADİR GÖRÜLEN BİR SENDROM

Doktorlar, Chloe Raisbeck'in durumunun nadir görülen ancak ciddi riskler taşıyan bir tür olduğunu vurguluyor. Ağız Alerji Sendromu, çiğ meyve ve sebzelerdeki proteinlerin polen alerjisi olan bireylerin bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanması sonucu ortaya çıkıyor. Bu durum, hafif belirtilerden hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlara kadar ciddi sonuçlara yol açabiliyor.