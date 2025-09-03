Türkiye’de uzun süredir gündemin en önemli başlıklarından biri olan gıda enflasyonu, vatandaşın günlük hayatına doğrudan yansımaya devam ediyor. Uygun fiyatlı ürün arayışına giren tüketiciler, kimi zaman karşılaştıkları etiketlerle şaşkınlık yaşıyor. Son olarak bir işletmede 35 TL’ye satılan yarım ekmek tantuni sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerin kısa sürede viral hale gelmesi, gıda fiyatlarının geldiği noktanın yeniden tartışılmasına neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında fiyatı yorum yağmuruna tutarken, tepkiler en çok artan maliyetler ve düşen alım gücü etrafında yoğunlaştı.

Uzmanlara göre bu örnek, Türkiye’de mutfak harcamalarının ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Yalnızca temel gıda ürünlerinde değil, sokak lezzetlerinde bile ciddi fiyat artışları dikkat çekiyor. Özellikle düşük gelirli vatandaşlar için “ekonomik öğün” kavramı giderek anlamını yitiriyor.

Fiyatı Duyanlar Şaşkına Döndü

Söz konusu görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. 35 TL’lik tantuniyi görenler, fiyatın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu. Video, kısa sürede viral hale gelirken, gıda fiyatlarına yönelik tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Sosyal Medyada Yorum Fırtınası

Paylaşılan video altına yapılan yorumlar, dikkat çekici olduğu kadar sert ifadeler de içerdi. İşte öne çıkan bazı tepkiler:

“Bunu yiyenin kendine saygısı yoktur, yanık motor yağı içinde siyahlaşmış at eti gibi.”

“Martı eti kattığını kabul etsen yine zarar yazar.”

“Arasına koyduğu siyah muhtemelen taş mastik asfalt.”

“Adım adım Hindistan.”

Gıda Fiyatları Vatandaşın Gündeminde

Son dönemde hızla yükselen gıda fiyatları, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı ürün arayışını daha da artırdı. Ancak kimi örnekler, tüketicilerin tepkisini çekiyor. 35 TL’lik tantuni videosu da bu tartışmaların son halkası oldu.