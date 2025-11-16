İzmir'in Menemen ilçesinde yaşanan yürek burkan yangında, 52 yaşındaki Şule Çörekçi ile birlikte evinde baktığı 30 kedi hayatını kaybetti.

Olay, Mermerli Mahallesi’ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla başladı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da, evde yapılan incelemede acı gerçek ortaya çıktı: “Islak Burunlar Pati Evi”nin kurucusu olarak bilinen, hayvan sevgisiyle tanınan Çörekçi ve 30 kedisi yaşamını yitirmişti.

Tek başına yaşadığı belirtilen Çörekçi’nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.