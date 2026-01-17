Türkiye'de alım gücü eriyen milyonlarca kişi zamlarla mücadele ederken Çorum'da bir kare enflasyonu özetledi. Çorum’da büyük çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu vatandaşlar bir kase ücretsiz çorba için soğukta metrelerce kuyrukta bekledi.

Görüntüleri CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız paylaştı. Tahtasız, "Bedava çorba kuyruğu AKP iktidarının ayıbıdır, halkı bir tas çorbaya muhtaç ettiler" dedi.

Tahtasız, "Çoğunluğu emeklilerden oluşan bedava çorba kuyruğu emeklilerin hayat pahalılığı karşısında düştüğü durumu gözler önüne serdi. Biz emekliler geçinemiyor, vatandaş geçinemiyor derken, emekli maaşlarında insan onuruna yaraşır bir artış isterken bunu kastediyorduk. AKP iktidarı enflasyonu zıplattı, maaşları kuşa çevirdi halkımızı bir tas çorbaya muhtaç etti. Bu görüntüler halkı yoksullaştıran ve bir tas çorbaya muhtaç eden AKP iktidarının ayıbıdır. Bu yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz." sözleriyle Çorum'daki kuyruğu isyan etti.