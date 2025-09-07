Fransa’nın Aisne bölgesindeki Fère-en-Tardenois kasabasında fast-food restoranlarının sayısının artması üzerine Belediye Başkanı Jean-Paul Roseleux, yeni kebap ve fast-food açılışlarını yasaklayan bir kararname imzaladı. Karar, 3 bin nüfuslu kasabada tartışmalara yol açtı.

Artı33'de yer alan habere göre, Burger, pizza, tacos ve kebapçıların çoğaldığını belirten Başkan Roseleux, hızlı yemek zincirlerinin hem yerel esnafa zarar verdiğini hem de şehrin görünümünü olumsuz etkilediğini savundu.

Başkan Reseleux “Bu şekilde devam ederse esnaflar kaybedecek, kasabanın kimliği de değişecek. Ana cadde neredeyse tamamen kebapçılarla doldu, artık dur demeliyiz.” ifadelerini kullandı.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

Karar, kasaba sakinleri arasında farklı görüşlere yol açtı. Uygun fiyat ve pratikliği nedeniyle fast-food’u tercih edenler yasağa karşı çıkarken, bazıları daha fazla geleneksel restoran görmek istediklerini dile getirdi.