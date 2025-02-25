Sibirya soğuklarının etkili olduğu İstanbul geçen hafta yılın en soğuk günlerini yaşadı. Hissedilen hava sıcaklığı sabah saatlerinde -7'leri gördü. Dondurucu soğuğa rağmen Beylikdüzü'ndeki Et ve Süt Kurumu mağazasının önündeki kuyruklar da Ramazan'ın yaklaşmasının etkisiyle uzadıkça uzadı.

Vatandaşların büyük bölümü, yaklaşık 1 buçuk kiloluk paketler halinde satılan kıyma ve kuşbaşı et almak için geldiğini belirtirken, bu ürünler çoğu zaman öğle saatlerine doğru tükenmiş oluyor. Eli boş dönmek istemeyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen, 08.00'de açılan mağazanın önünde sabah saat 05.00 itibarıyla beklemeye başlıyor.

Daha önce saat 06.00'da geldiğini ve ürünlerin tükenmesi nedeniyle alışveriş yapamadığını söyleyen vatandaş bu kez sıranın başını tutmuştu ve "Saat 5'te kalktık geldik. Bekliyoruz. Önümüz Ramazan, kıymayla et alabilirsek alacağız" şeklinde konuştu. Sıranın önlerinde bulunan bir vatandaş da saat 5'te geldiğini söyleyerek, "Maaşımızı aldıkça buraya geliyoruz, bir kilo kıyma alabilmek için. Bazılarının hayatı tıkırında, bazıları da böyle soğukta bekliyor işte. Yazık değil mi bu insanlara" dedi.

Kuyruktakilerin çoğunun emekli olduğunu ifade eden vatandaş, "Boynumuzu büküyoruz, kuyruğa giriyoruz, alıp gidiyoruz" derken bir diğeriyse Ramazan için et alışverişi yapmaya geldiğini söyleyerek, "Biz emekliyiz, nasıl alacağız kasaptan" ifadelerini kullandı.

Eşinin emekli maaşıyla geçindiklerini söyleyen bir vatandaş ise, 2 ayda bir et alabildiklerini söyledi. Daha önce de çok kez kuyrukta beklediğini aktaran bir vatandaş, "Bu, vatandaşın kabahati, bizlerin kabahati. Bizler onu getirdik, gökten gelmedi ki. Vatandaş, 'bundan iyisi yok' derse, işte böyle olur" ifadelerini kullanırken, bir diğer vatandaş ise, "Rezilliğe bak. Bu, başımızdakilerin ayıbı" şeklinde konuştu.