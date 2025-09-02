Sudan’da meydana gelen büyük bir toprak kayması, Batı Sudan’ın Marra Dağları bölgesinde yer alan bir köyü haritadan sildi. İlk belirlemelere göre en az bin kişi yaşamını yitirdi, köyden yalnızca bir kişinin sağ kurtulduğu bildirildi.

Sudan Kurtuluş Hareketi’nden yapılan açıklamada, bölgede iki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların heyelana yol açtığı belirtildi. Yağışların ardından devasa toprak kütleleri köyün üzerine kayarak tüm yerleşim alanını yuttu.

BM'DE YARDIM İSTENDİ

Sudan yönetimi, faciadan sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara acil insani yardım çağrısında bulundu. Enkaz altında kalanların çıkarılması, hayatta kalanların tahliyesi ve bölgeye gıda, ilaç ile barınma desteği ulaştırılması için uluslararası müdahaleye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

ÇATIŞMALARDAN KAÇANLARDA BULUNUYORDU

Facianın yaşandığı köyde, aslında yalnızca yerel halk değil, ülke içindeki çatışmalardan kaçan çok sayıda kişi de bulunuyordu. Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında aylardır süren iç savaş nedeniyle, Kuzey Darfur eyaletinden binlerce sivil, Marra Dağları çevresindeki köylere sığınmıştı. Bu durum, toprak kaymasının yol açtığı can kaybının daha da artmasına neden oldu.