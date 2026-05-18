Tarihte pek çok büyük savaş gördük ama böylesine ilk kez rastlanıyor. İsviçre’deki Cenevre Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan iki dev Galápagos kaplumbağası, tam 120 yıldır birbirlerine küs. Üstelik bu düşmanlığın sebebi, bir asır önce yaşanan küçük bir "yemek hırsızlığı."

HER ŞEY BİR LOKMA YEMEKTEN DOĞDU

Hikâye, 1900’lerin başında kaplumbağalardan birinin, diğerinin önündeki yemeği (muhtemelen lezzetli bir marul yaprağını) kapmasıyla başladı. İnsanlar için sıradan görünen bu olay, bu dev canlılar için geri dönüşü olmayan bir "şeref meselesine" dönüştü. Kaplumbağalar o günden beri birbirlerini asla affetmediler.

3 DAKİKALIK AKSİYON DOLU AĞIR ÇEKİM KAVGALAR

Bu iki huysuz ihtiyar, düşmanlıklarını bir gün bile ihmal etmiyor. Hayvanat bahçesi yetkililerinin gözlemlerine göre; son 120 yıldır, birbirlerine 2-3 dakikalık bir "meydan okuma" seansı düzenlemedikleri tek bir gün bile geçmedi.

KAVGALARI İÇİN GÜNLÜK RUTİNLERİ VAR

İki dev kaplumbağanın kavgaları için belrledikleri bir günlük rutin de bulunuyor. Bu düzen şu şekilde işliyor:

Boyun Savaşları: Kaplumbağalar karşı karşıya gelip boyunlarını en yükseğe çıkarmaya çalışıyor. Kimin boynu daha uzunsa, o günün psikolojik üstünlüğü ona geçiyor.

Kabuk Çarpışması: Ağır adımlarla birbirlerine yaklaşıp kabuklarını tokuşturuyor, adeta "Buradayım ve hala senden nefret ediyorum" mesajı veriyorlar.

Kısa Molalar: Birkaç dakika süren bu yorucu mücadelenin ardından, her iki taraf da sanki hiçbir şey olmamış gibi kendi köşesine çekilip uyuklamaya devam ediyor.

UZUN YAŞAMIN SIRRI OLABİLİR

Normal şartlarda dev kaplumbağalar oldukça sakin canlılardır. Ancak bakıcılar, bu 120 yıllık rekabetin onları zihinsel ve fiziksel olarak zinde tuttuğuna inanıyor. Birbirlerine olan bu bitmek bilmeyen öfkeleri, belki de onları hayata bağlayan en büyük motivasyon kaynağı!

DÜNYANIN EN UZUN SÜREN HUSUMETİ

İnsanlık tarihinde imparatorluklar kuruldu, yıkıldı; teknoloji dünyayı değiştirdi ama Cenevre’deki bu iki dev kaplumbağa için zaman 120 yıl önce durdu. Onlar hala o çalınan yemeğin hesabını sormaya devam ediyorlar.