Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde bulunan Bondi Plajı’nda düzenlenen Hanuka etkinliği sırasında yaşanan silahlı saldırı, bir sivilin cesur müdahalesiyle daha büyük bir faciaya dönüşmeden engellendi. O anlara ait görüntüler, kısa sürede dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

SALDIRGANIN ÜZERİNE ATLADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ahmed el Ahmed isimli bir manavın saldırganlardan birine arkadan sessizce yaklaşarak üzerine atladığı ve elindeki silahı alarak etkisiz hale getirdiği görülüyor. El Ahmed’in bu müdahalesi sayesinde çok sayıda kişinin hayatının kurtulduğu belirtildi.

Saldırı sırasında iki yerinden vurulan 43 yaşındaki Ahmed el Ahmed, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuzeni Mustafa, 7News’e yaptığı açıklamada, Ahmed el Ahmed’in ameliyata alınacağını ve silah kullanımıyla ilgili hiçbir deneyiminin bulunmadığını söyledi. İki çocuk babası olan El Ahmed’in sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Avustralya basını ve kamuoyu, saldırıyı önlemeye yönelik bu müdahaleyi “kahramanca” olarak nitelendirirken, görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Olay, farklı inanç ve topluluklar arasında dayanışma mesajlarının da öne çıkmasına neden oldu.

Bondi Plajı’ndaki saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 2 polisin de bulunduğu 29 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Şüphelilerden birinin öldüğü, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığı bildirildi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının Yahudi toplumunu hedef aldığını ifade ederken, ülkedeki Müslüman toplum temsilcileri de saldırıyı kınayarak mağdurlarla dayanışma mesajı verdi.