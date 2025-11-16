Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün akşam Bursa'da Bulgaristan'ı konuk etti.
Maçta Hakan Çalhanoğlu 18. dakikada penaltıdan skoru 1-0'a getirirken, Atanas Chernev ise 83. dakikada kendi kalesine attı ve durum 2-0'a geldi.
Milliler bu skorla Dünya Kupası için Play-off turuna kaldı.
ÖCALAN PROTESTOSU YAPILDI
Maçın ilk yarısında ise tribünlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan aleyhinde sloganlar yükseldi.
Teröristbaşı Öcalan'ın Meclis'te konuşması yönündeki taleplere tepki gösteren tribünler, "Terörist Meclis'te konuşma mı yapar?" sloganı attılar.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği maçta da tribünde "Öcalan" protestosu yapılmıştı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili ile birlikte izlemişti.