Erzincan Ordu Caddesi’nde İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile yürüyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yanlarına koşarak gelen öğretmen Kübra Aydın’ın gözyaşları içindeki talebiyle karşılaştı.

Öğretmen Kübra Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan öğrencisinin babasının 3 aydır yoğun bakımda olduğunu ve öğrencinin bursa ihtiyaç duyduğunu ağlayarak Vali Aydoğdu’ya aktardı.

Öğretmenin konuşması, hem Vali Aydoğdu’yu hem de çevrede bulunanları duygulandırdı.

DESTEK SÖZÜ

Vali, vakit kaybetmeden öğrenciyi telefonla arayarak babasına geçmiş olsun dileklerini iletti ve burs ile öğrenim yardımı konusunda destek sözü verdi.

Vali ayrıca öğretmene 'İyi ki varsınız' diyerek, başarı belgesi takdim edeceğini söyledi.

'İNSANIN İÇİNİ ISITAN HAKİKAT'

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından duygusal anları paylaşarak, "Erzincan’da vefa, kardeşlik ve eğitimin aynı cümlede buluşması; insanın içini ısıtan bir hakikat… Bu inceliğiyle bize vesile olan Öğretmenimiz Kübra Aydın’a bütün hissiyatımla teşekkür ediyorum. Hayat dediğimiz; dertle devayı, hastalıkla şifayı, hüzünle sevinci birlikte taşıyor. Yeter ki biz birbirimizin yükünü hafifletelim, birbirimizin yüreğine dokunalım. Dualarımızda şifa, gönlümüzde muhabbet, yolumuzda umut var…" ifadelerini kullandı.