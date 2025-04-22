19 MART protestolarında gözaltına alınan 14’ü tutuklu 49 sanıklı davanın görülmesine başlandı. Tutuklu öğrenciler alkışlarla salona geldi. Avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Tutuklu gençler saatlerdir aç olduklarını söyledi. Gençler, “Dün (önceki) gece 00.00’dan beri yemek yemedik” dedi.

Sanık gençlerin avukatının itirazı üzerine mahkeme başkanı “Bir öğün kuru ekmek yesinler bir şey olmaz. Bir saate duruşma bitecek” dedi. Aileler ve avukatlar alkışlarla mahkeme başkanının bu ifadelerine tepki gösterdi. Avukatlar ise mahkeme başkanına en son ne zaman yemek yediğini sordu. Mahkeme başkanı bu soruya yanıt vermedi. Daha sonra duruşmaya bir saat ara verildi.

Tutuklu gençlerin anne babaları adalet arayışlarını sürdürüyor. Bursa’da tutuklu gençlerin aileleri adliye önünde toplanarak çocuklarının serbest bırakılmasını istedi, “Bu çocuklar anayasal haklarını kullandıkları için asla tutuklanamaz. Çocuklarımızı serbest bırakın” dedi. İstanbul’da da Çağlayan Adliyesi önünde toplanan aileler “Tüm çocuklarımız serbest bırakılıncaya kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

AVUKATLARIN İTİRAZI

Avukatlar 3 yıl hapis talep edilen iddianamenin kabulüne ilişkin itirazlarda bulundu ve şunları söyledi:

1- İddianamede suç yeri Şişli yazıyor ama Fatih’te gözaltı yapıldı. Dosya acele ve özensiz.

2- Evrakta görüntüden bahsediliyor ama avukatlar bunlara erişemedi .

3- Suçun kanuni dayanakları yok. Valilik açıklaması Anayasa’ya aykırı.

BURSA’DA 5 AY HAPİS VE TAHLİYE

19 Mart operasyonlarının ardından başlayan protestolarda Bursa’da da gözaltılar ve tutuklamalar olmuştu. Bursa’da tutuklu gençlerle ilgili iki dava görüldü. Bir davada sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, dört sanıklı öteki davada da tutuklu tek sanık tahliye edildi.