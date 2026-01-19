Çin’in uzay çalışmalarında milyarlarca liralık yatırımın sonucunda yörüngeye gönderilen Şıncou-20 personel taşıyıcı mekiği, talihsiz bir kaza sonucu görevini tamamlayamadan Dünya’ya döndü. Tiengong Uzay İstasyonu’na kenetli haldeyken bir uzay enkazının çarpması sonucu hasar alan devasa mekik, güvenlik riskleri nedeniyle içindeki astronotlar olmadan insansız şekilde iniş yapmak zorunda kaldı.

KÜÇÜK BİR ÇATLAK BÜYÜK BİR KRİZE YOL AÇTI

Nisan 2024’te üç kişilik taykonot ekibini başarıyla istasyona ulaştıran Şıncou-20’nin kaderi, yörüngede süzülen bir çöp parçasının camına çarpmasıyla değişti. Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı (CMSA) tarafından yapılan incelemelerde, mekiğin camında tespit edilen küçük bir çatlağın, atmosfere giriş esnasında oluşacak yüksek basınç ve ısıya dayanamayabileceği öngörüldü. Bu kritik risk üzerine taykonotların hayatını tehlikeye atmak istemeyen yetkililer, 5 Kasım 2025 için planlanan dönüş seferini acil koduyla iptal etti.

TAYKONOTLARIN YARDIMINA ŞINCOU-21 YETİŞTİ

İstasyonda mahsur kalma riskiyle karşı karşıya kalan ekip için çözüm, görevi devralmaya gelen bir sonraki ekipte bulundu. Şıncou-20 ekibi, yörüngedeki mesailerini tamamladıktan sonra, kendilerini değiştirmeye gelen Şıncou-21 mekiğine binerek dünyaya güvenli bir şekilde iniş yaptı. Hasarlı olan ve milyarlarca lira değerindeki Şıncou-20 ise alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda otonom şekilde geri gönderildi.

DÖNÜŞ ROTASI İÇ MOĞOLİSTAN OLDU

Milyarlarca liralık bütçeyle hazırlanan ancak bir uzay çöpü kurbanı olan mekik, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Dongfıng sahasına boş bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Yörüngede giderek artan uzay kirliliğinin devasa bütçeli projeleri tek bir saniyede işlevsiz bırakabileceğini dünyaya kanıtlayan bir olay olarak kayıtlara geçti. Çin’in Tiengong Uzay İstasyonu’nda üçer kişilik ekiplerle sürdürdüğü altı aylık nöbet değişimi sistemi, yaşanan bu aksaklığa rağmen yeni ekiple devam ediyor.