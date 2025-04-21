Ege’nin ortasındaki dünyaca ünlü turistik Mikonos adasında turizm sezonu fahiş fiyat uygulamaları ile açılması rehberleri isyan ettirdi. Bir porsiyon kalamarın 285 Euro (12 bin 540 TL)ye satılması Yunan basınında geniş yer aldı.
"ALTIN KALAMAR"
Konunu sosyal medyada ve Yunanistan basınında yer almasının ardından “Altın Kalamar” yorumları yapılmaya başlandı, işletme hakkında soruşturma başlatıldı.
"MİKONOS’UN ADI KÖTÜYE ÇIKTI"
Tur operatörü Dimitris Economou yaptığı açıklamada "Bu tür şikayetler nedeniyle Mikonos’un adı kötüye çıktı. Restoranlardaki, plajlardaki ve şezlonglardaki fiyatlar değişmedi. Sadece konaklama yerlerinin fiyatları yeniden güncellendi. Bu tür olayların yaşanmasının kimseye bir faydası yok" diye konuştu.