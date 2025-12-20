Ankara’da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AKP, CHP ve MHP’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sundukları raporlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bakırhan, AKP’nin raporuna ilişkin değerlendirmesinde, raporun demokratikleşme ile Kürt meselesi arasında bağ kurmasını önemli bulduğunu belirtti. Raporda yer alan “Kürt meselesi Türkiye’nin kendisiyle imtihanı meselesidir” ifadesini değerli olarak nitelendiren Bakırhan, buna rağmen raporun tam olarak beklentilerini karşılamadığını ve çeşitli eksiklikler barındırdığını söyledi.

MHP’nin komisyona sunduğu raporla ilgili olarak ise Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin önceki konuşmaları ile rapor arasında fark bulunduğunu ifade etti. Bahçeli’nin sürece dair cesur çıkışlarının yerine, Kürt sorununun olmadığına vurgu yapan kapsamlı bir rapor geldiğini belirten Bakırhan, raporun içeriğinin kendilerini şaşırttığını dile getirdi. Kürt sorununun varlığına işaret eden çok sayıda toplumsal ve siyasal olgunun bulunduğunu kaydeden Bakırhan, bu durumun raporda yeterince yer almamasını eleştirdi.

MHP'nin raporunun kendilerini şaşırttığını söyleyen Bakırhan, şöyle konuştu:

“Bahçeli'nin o cesur çıkışları, değerlendirmeleri, o tarihi referansları, metinlerdeki entelektüel ve kapsayıcı sözcükler gitti; yerine 120 sayfalık bir rapor geldi. İlginç, bakın, 120 sayfanın 100 sayfasında Kürt meselesinin olmadığını bize anlatıyor. Bugüne kadar demek ki zorla, cezaeviyle, işkenceyle anlatamamışlar; şimdi bir metne dökülmüş. Çok ayıp.

Bahçeli’nin samimi olduğunu düşünüyoruz. Emin olun, bizi biraz şaşırttı Milliyetçi Hareket Partisi’nin raporu. Umarım yasa tartışılırken yasada ortaklaşırız. Yani en azından bugüne kadar kullandıkları sözler ve yaptıkları değerlendirmelere uygun bir yaklaşım içinde olabilirler.

Böyle bir şey olabilir mi? Kürt sorunu var mı, yok mu? Biz şimdi onu mu tartışıyoruz? Kürt sorunu var ki bir diyalog ve müzakere oldu. Kürt sorunu var ki İmralı’ya gidildi. Kürt sorunu var ki orada PKK var. Kürt sorunu var ki Figenler, Selahattinler ve binlerce arkadaşımız cezaevinde. Kürt sorunu var ki binlerce insan sürgünde. Yok, böyle bir sorunumuz yokmuş. Elhamdülillah hepimiz Müslüman ve Türk’müşüz. Unutmuşuz ya da kandırılmışız. Bu noktaya böyle mi diyeceğiz?”