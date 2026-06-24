Araştırmacıların yaptığı testlerde, yüzeyinde belirgin çizikler bulunan lensler UV ışığı altında yaklaşık bir saat bekletildi. Sürecin sonunda çiziklerin büyük ölçüde kaybolduğu ve malzemenin neredeyse ilk haline döndüğü gözlemlendi. Çalışma, gelecekte daha dayanıklı ve uzun ömürlü kontakt lenslerin geliştirilmesinin önünü açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

KENDİNİ ONARAN MALZEME GELİŞTİRDİLER

Güney Kore'deki araştırmacılar Jung-Hyun Choi ve Byoung-Ki Cho tarafından geliştirilen malzeme, özel kimyasal bağlar içeren bir hidrojel yapısına dayanıyor. Lens yüzeyi zarar gördüğünde, 365 nanometre dalga boyundaki UV ışığı bu bağların yeniden düzenlenmesini sağlıyor. Böylece malzeme kendi kendini onararak çiziklerin büyük bölümünü ortadan kaldırabiliyor.

Araştırmacılar daha önce ısıyla kendini onaran hidrojel geliştirmişti. Ancak uzun süreli ısı uygulaması kontakt lenslerin kurumasına neden olduğu için bu yöntem pratik bulunmuyordu. Yeni sistem ise oda sıcaklığında çalışıyor ve yalnızca UV ışığı kullanıyor.

ÇİZİLMEYE KARŞI DAHA DAYANIKLI

Ekip, hidrojelin üzerine ayrıca çizilmeyi ve bakteri tutunmasını azaltan koruyucu bir kaplama ekledi. Yapılan deneylerde malzeme ince zımpara uygulamalarına karşı yüksek direnç gösterirken, şeffaflığında yalnızca çok küçük bir kayıp meydana geldi. Ayrıca su tutma kapasitesi ve esnekliği de yumuşak kontakt lenslerde beklenen seviyelerde kaldı.

Araştırmacılar teknolojinin henüz ticari kullanıma hazır olmadığını vurguluyor. Lenslerin piyasaya çıkabilmesi için uzun süreli dayanıklılık testlerinden ve düzenleyici kurum onaylarından geçmesi gerekiyor. Buna rağmen çalışma, gelecekte çizildiğinde çöpe atılmak yerine onarılabilen kontakt lenslerin mümkün olabileceğini gösteriyor.