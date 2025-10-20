Öğrenciye bir öğün yemeği çok gören Milli Eğitim Bakanlığı, kesenin ağzını organizasyonlar için açıyor. İstanbul’da 8 Eylül günü yapılan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreninin maliyeti ortaya çıktı ve harcama miktarı dudak uçuklattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı ve sadece bir saat süren İstanbul’daki organizasyon için devletin kasasından 36 milyon 900 bin lira çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos’ta düzenlenen ihaleye üç firma katıldı, Sencron Yönetim Danışmanlık firması ile 36 milyon 900 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

36.9 milyon liralık yeni Eğitim Öğretim Yılı açılış töreni 8 Eylül günü İstanbul Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde yapıldı. Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikerek öğrencilerle sohbet etti. Tören İstiklal Marşı ve tanıtım filmiyle başladı. Erdoğan bu yılın iki temasını ‘aile’ ve ‘yeşil vatan’ olarak açıkladı. MEB’in okullarda büyük eksiklikler olmasına rağmen bir saatlik organizasyona ödenen yüksek tutar tartışma yarattı.