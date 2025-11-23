İstanbul Sarıyer’de yaşayan mühendis ve sosyal medya fenomeni Sarıcan, Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre ilk estetik operasyonunda yapılan ciddi hatalar nedeniyle aynı doktora tam 12 kez daha ameliyat olmak zorunda kaldığını iddia etti.

“MUMYA GİBİ AYLARCA YATTIM”

Son operasyonunda yaşadıklarını anlatan Sarıcan, “Aylarca mumya gibi yattım. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı” dedi. Steril olmayan ortamlarda gerçekleştirilen işlemler sırasında doktorunun, “Yan taraf mezarlık, biz oraya çok kişiyi gömdük” diyerek alay ettiğini ileri sürdü.

Yaşadıklarının ardından hukuki süreç başlatan Sarıcan, “İlla o masada ölmem mi gerekiyordu?” diyerek adalet istediğini belirtti.

HAYATINI KURTARAN EKİP: “YENİDEN DOĞDUM”

Umut arayışına giren Sarıcan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi ekibine ulaşarak burada başarılı bir operasyon geçirdi. Doktorların sırtından doku alarak kendisine yeni bir göğüs yaptığını söyleyen Sarıcan, “Şimdi çok iyiyim. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin tüm hekimlerine minnettarım, beni hayata yeniden bağladılar” ifadelerini kullandı.