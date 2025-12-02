Çanakkale’de Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 37’ye, Bayramiç Barajı ise yüzde 12’ye düştü. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, barajlardaki düşük doluluk oranlarının ciddi bir sorun olduğunu belirterek, kış ve ilkbahar aylarında yeterli yağışın sağlanamaması ve yüksek buharlaşmanın devam etmesi durumunda kesintilerin yaşanabileceğini söyledi.

54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 37, 96,5 milyon metreküp kapasiteye sahip Bayramiç Barajı’nda ise yüzde 12 seviyelerinde ölçüldü. Prof. Dr. Türkeş, Bayramiç Barajı’ndaki doluluk oranının “ölü seviye” olarak kabul edildiğini, bu seviyenin sulama amacıyla su alınmasını imkânsız hale getirdiğini ifade etti.

YAZ BAŞINA KADAR YÜZDE 70'E ÇIKMASI GEREKİYOR

Türkeş, baraj doluluk oranlarının artırılması gerektiğini belirterek, “Çanakkale halkının içme ve kullanma suyu açısından kendini güvende hissetmesi için Atikhisar Barajı doluluk oranının yaz başına kadar yüzde 70’lere ulaşması gerekiyor” dedi.