Tarhan köyü camisinin çatısında meydana gelen çökme üzerine köy İhtiyar Heyetin tarafından cami onarılana kadar ibadete kapatılmasına ve bu süreçte cami çatısında bulunan merkezi ses yayın sistemlerinin köyde bulunan Cemevi'ne takılmasına karar verildi.

CEMEVİ HOPARLÖRÜNDEN EZAN OKUTULDU

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Alevi – Bektaşi kurum temsilcileri Çorum Merkez Tarhan Köyü Cemevi'nin hoparlöründen ezan okutulması olayına yazılı olarak tepki gösterdi.

Köy muhtarı Bektaş Koçoğlu'nun bilgisi dâhilinde kasıtlı olarak yürütüldüğü ifade edilen uygulamaya karşı Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Türkiye Alevi Federasyonu açıklama yaptı.

ALEVİ DERNEKLERİNDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, Yüzyıllardır Alevi inancı ile varlığını sürdüren Çorum Tarhan Köyünde, son yerel seçimlerle göreve gelen köy muhtarının Cemevi'nin ses sisteminden ezan okutmaya başladığı belirtilerek, "Bu, sadece bir 'ses yayını' değil, Alevi inancına ve cemevimizin kutsallığına açık bir saldırı, bilinçli bir asimilasyon girişimidir. Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Oradan yayılan ses, bizim deyişimiz, duamız, semahımızdır. Cemevi hoparlöründen ezan okutmak; Alevi inancının mekânını, başka bir inancın ritüeline zorla alet etmektir. Bu, inanç özgürlüğü değil; inanç dayatması ve asimilasyondur" denildi.

"BU SALDIRIYI REDDEDİYORUZ"

Alevi – Bektaşi kurum temsilcileri tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Aleviler, yüzyıllardır kendi ibadetini özgürce yaşamak, inancını korumak için bedel ödedi. Biz, başkasının ibadetine ve inancına asla müdahale etmedik. Ama bizim inancımıza, ibadethanemize, kutsallarımıza uzanan hiçbir ele sessiz kalmayız, boyun eğmeyiz. Bu uygulama, tek başına bir muhtarın keyfi kararı değildir. Bu, yıllardır sürdürülen devlet destekli asimilasyon politikalarının yerel yansımasıdır.

Biz Alevi kurumları olarak açıkça ilan ediyoruz ve Cemevimize yapılan bu saldırıyı reddediyoruz! Bu karar derhal geri çekilmelidir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Valiliği bunun üzerine yazılı bir açıklama yapıp köy muhtarı Bektaş Koçoğlu ve Köy İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çorum Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Ağustos 2025 tarihinde, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde 'Çorum Merkez Tarhan Köyü Cemevi'nde Ezan Okundu Ortalık Karıştı' başlığıyla verilen haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Valiliğimizce yapılan incelemede; köy camisinin çatısında meydana gelen çökme üzerine Köy İhtiyar Heyetince; cami onarılana kadar ibadete kapatılmasına, bu süreçte cami çatısında bulunan merkezi ses yayın sistemlerinin (hoparlör) yine köyde bulunan cemevine takılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Valiliğimizce konunun öğrenilmesi üzerine ses yayın sistemi uygun bir yere monte edilmek üzere derhal Cemevinden sökülmüştür.

Kararı alan ve uygulayan Köy muhtarı ile İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlatılmıştır."