Kayseri’nin Talas ilçesi Harman Mahallesi’nde yaşayan Fatma Adıbelli, pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından Şehir Mezarlığı’ndaki morga kaldırılan Adıbelli’nin cenazesinin, Hollanda’da yaşayan akrabalarının katılımı için 2 gün sonra defnedilmesi planlandı.

Dün sabah saatlerinde morga gelen aile yakınları, cenazenin kendilerine söylenen dolapta olmadığını fark etti. Mezarlık yetkilileriyle görüşen Adıbelli ailesi, cenazenin Yoğrat’ın Ovakent beldesinde yanlışlıkla defnedildiğini öğrendi. Aile, cenazeyi geri alarak Kayseri’ye getirdi ve Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verdi.

Öte yandan, özel hastanede yaşamını yitiren 71 yaşındaki Hamide İpek’in cenazesi, Fatma Adıbelli zannedilerek, yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için morgda bekletildi. Yakınları daha sonra cenazeyi teslim alarak, Yozgat’ın Ovakent beldesinde defnetti.

AİLELER TEPKİLİ

Fatma Adıbelli’nin kardeşi Oğuz Ünalan, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Cenazemizi morga kaldırdık, ama defnetmeye geldiğimizde cenazemiz yoktu. Mezarlık yetkilileri çöp torbalarını karıştırarak bizim cenazemizi buldular. Cenazemiz deforme olmuştu. Bu ihmali yapanlar hakkında şikayetçi olacağız, davacı olacağız.”

Ünalan, manevi olarak çöktüklerini belirterek, “Çocuklarımız ve biz yıllarca rüyalarımızda görecektik belki. Ama cenazemiz yanlış yere gitmişti. Bu kabul edilemez” dedi.

Hamide İpek’in torunu Hatice Efe de cenazelerin karışması sürecini şöyle anlattı:

“Babaannem Alzheimer hastasıydı ve birçok sağlık sorunu vardı. Morgda bize yanlış cenaze verildi, biz de onu defnettik. Sonrasında gerçek ortaya çıktı. Çok mağdur olduk. Şikayetçi olacağız.”