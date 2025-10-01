Dün saat 19.00 sıralarında Menderes, Aydınlıkevler, Şirinevler ve Bozkurt mahallelerinde yayılan koku üzerine itfaiyeye çok sayıda doğal gaz sızıntısı ihbarı yapıldı. İnceleme sonucu kokunun sebebinin Kışla Mahallesi'nde bulunan doğal gaz dağıtım firmasına ait terfi istasyonunda meydana gelen teknik arıza sebebiyle gazın kokulandırılmasında kullanılan 'odörant' maddesinin bir süreliğine havaya karışması olduğu belirlendi. Doğal gaz dağıtım firmasından yapılan açıklamada bu durumun gaz kaçağı olmadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

Bozkurt Mahallesi sakinlerinden Mesut Bakır, "Binamızda koku olduğu için hemen ana vanayı kapattık. Doğal gaz ve itfaiye ekiplerini aradık. Geldiler yardımcı oldular. Kokunun ana tank değişiminden kaynaklandığını söylediler. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.