Geçen haftaki uyuşturucu operasyonunda gözaltı listesinde yer alan fenomen Şeyma Subaşı, “Yurt dışındayım, kısa zamanda döneceğim” deyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şeyma aynı gün sosyal medyadan Kur’an meali ve tespih paylaştı. “Kısa zaman” geçmesine rağmen yurda dönmeyen ünlü isim, dün yine ‘dindarlığıyla’ gündem oldu.

AKILLARA KEMAL SUNAL'I GETİRDİ



Acun Ilıcalı’nın eski eşi olan Subaşı, bu kez hikayesinde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i paylaştı. Yanına da “Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin” notunu düştü.





Paylaşımı görenler, “Rahmetli Kemal Sunal’ın Zübük filmindeki karakter, tam yakalanacağı anda namaza duruyordu. Manzara çok benziyor” dedi