Tütün ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Bu zamla beraber ucuz sigara 105 TL oldu.

Yeni fiyat listesinde yer alan bilgilere göre; grubun en ucuz sigarasının fiyatı 105 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerinde de artışa gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 280 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar bugünden (18 Şubat) itibaren geçerli olacak.