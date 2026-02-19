Tütün ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışları devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar, açıklamasında söz konusu gruptaki ürünlere yeni fiyat düzenlemesi yapıldığını belirtti.

EN UCUZ SİGARA 100 TL OLDU

Yapılan paylaşıma göre, ilgili sigara grubunda en düşük fiyatlı ürün 100 TL seviyesine yükseldi. Dündar, açıklamasında “Bir sigara grubuna daha zam geldi. Üçüncü sigara grubunda da fiyat artışı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Yeni fiyatların yarından itibaren raflara yansıyacağı öğrenildi.

ZAM DALGASI SÜRÜYOR

Öte yandan bugün başka bir sigara grubunda da fiyat artışı yapıldığı açıklanmıştı. Böylece kısa süre içinde birden fazla grupta zam gerçekleşmiş oldu.

Sektör temsilcileri, tütün ürünlerinde fiyat artışlarının önümüzdeki süreçte de devam edebileceğine dikkat çekiyor.