Şansın insanı nerede ve nasıl bulacağı hiç belli olmuyor... Maryland'deki Caves Valley Golf Kulübü'nde pazar günü sahaya çıkan Fleetwood, ikinci çukurda yaptığı vuruşta topun deliğe girmeyeceğini düşünüyordu. Ancak bir anda top kendi kendine döndü ve deliğe düştü.

KAMERALARDA FARK EDİLDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, topun üzerinde duran bir sineğin hareketiyle topun yön değiştirdiği görüldü. 34 yaşındaki Fleetwood, bu vuruş ile günü toplamda üç birdie ile bitirdi. Beşinci çukurda bir vuruş kaybetmesine rağmen turnuvayı beşincilikle bitirdi.

2.1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Sineğin yardımcı olduğu bu vuruş sayesinde Fleetwood, BMW Championship'ten 728 bin 750 dolar kazandı. Öte yandan Tour Championship öncesi elde ettiği sıralama sayesinde ise 1.45 milyon dolar kazanarak toplamda 2.1 milyon doları hanesine yazdırdı.

Dünya sıralamasında 13. basamakta bulunan Fleetwood, geçen hafta FedEx St. Jude Championship'i üçüncü sırada tamamlamıştı. Kariyerinde henüz bir PGA Tour zaferi bulunmayan İngiliz golfçü, buna rağmen şimdiye kadar tam 30 kez ilk beşte yer alarak istikrarını kanıtladı.