Okullardaki akran zorbalığına her gün bir yenisi ekleniyor. Buna son örnek ise Balıkesir’den geldi.

Balıkesir’de Yarış Ortaokulu çevresinde bir kız öğrenci yine akranı olan kız çocukları tarafından feci şekilde dövüldü. Kız çocuğunun saçından çekilip, yerlerde tekmelere maruz kalarak darp edilmesi tepki topladı.

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir’in Yarış Ortaokulu çevresinde kız öğrenciler arasında yaşanan kavga ve bir kız öğrencinin dövüldüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kendi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

CHP’li Sarı, paylaşımında çocuklar arasında yaşanan bu tür şiddet olaylarının yalnızca bireysel bir kavga değil, eğitim sistemindeki ve toplumsal yapımızdaki derin sorunların bir yansıması olduğunu vurguladı.

“BU GÖRÜNTÜLER HEPİMİZİ DERİNDEN SARSMIŞTIR”

Serkan Sarı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir’de Yarış Ortaokulu çevresinde kız öğrenciler arasında yaşanan kavga ve bir kız öğrencinin dövüldüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, hepimizi derinden sarsmıştır. Henüz çocuk yaşta olan öğrencilerimizin böylesi şiddet içeren davranışlarla karşı karşıya kalması, ülkemizde akran zorbalığının ulaştığı tehlikeli boyutun açık bir göstergesidir.”