ABD'nin Southwestern Ortaokulu'nda öğrencinin yazdığı ChatGPT'ye yazdığı "Sınıf arkadaşımın canına nasıl kıyarım?" mesajı, okul bilgisayarlarında kullanılan Gaggle adlı yapay zeka tabanlı izleme sistemi tarafından tespit edildi. Sistem, mesajı otomatik olarak "tehdit" kategorisinde işaretleyip güvenlik birimlerine iletti.

POLİS SINIFA GİRDİ, ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Okulun güvenlik protokolüne göre uyarı, kampüsteki polis memuruna yönlendirildi. Polis kısa süre içinde öğrenciyi sınıfta bulup ifade almak üzere gözaltına aldı.

Yerel televizyon kanalı WFLA'nın haberine göre öğrenci sorgu sırasında "Sadece arkadaşımı trollemek istedim" diyerek kendini savundu. Ancak ABD'de okul saldırıları geçmişi göz önüne alınarak, yetkililer olayı "şaka" olarak değerlendirmekten fazlasını yaptı.

Volusia County Şerif Ofisi, öğrencinin gençlik ıslahevine gönderildiğini doğruladı.