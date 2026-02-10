2022 yılında İspanya’nın Tomino kasabasında yaşayan bir kişi, bir şans oyunundan 1 milyon euro tutarında büyük ikramiye kazandı. İkramiyenin ardından, talihli kişinin arkadaşı, aralarında daha önceden var olan "ikramiyenin %10'unu birbirlerine verme" yönündeki sözlü anlaşmaya dayanarak 100 bin euro talep etti. Ancak talihli kişi, bu sözü yerine getirmeyi reddetti.

BÜTÜN KAYITLAR MAHKEMEYE SUNULDU

Mahkeme Süreci ve Deliller Konu, Pontevedra İlk Derece Mahkemesi'ne taşındı. Davalı taraf, mahkemede böyle bir söz verdiğini inkar etse de, davacı taraf iddiasını çeşitli delillerle destekledi:

İkramiye kazanıldıktan sonra taraflar arasındaki pay paylaşımı konuşmalarına şahit olan kişilerin ifadeleri dinlendi. Davalının, söz verdiğini kabul ettiği ancak ailesinin baskısı nedeniyle ödeme yapmaktan vazgeçtiğini itiraf ettiği kayıtlar mahkemeye sunuldu. Davalının kızıyla yapılan ve anlaşmanın varlığına işaret eden WhatsApp mesajları dosyaya eklendi.

HEM 100 BİN EUROYU HEM DE BU PARAYA İŞLEYECEK YASAL FAİZİ ÖDEME KARARI VERİLDİ

Sözlü Anlaşma Bağlayıcıdır Davaya bakan yargıç, somut bir yazılı belge bulunmasa dahi sunulan delillerin ve tanık beyanlarının bir "sözleşme iradesi" oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme, sözlü olarak verilen taahhüdün hukuken geçerli olduğunu belirterek, davalının eski arkadaşına 100 bin euro ve bu meblağa işleyecek yasal faizi ödemesine hükmetti.