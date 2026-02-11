CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yıllarca atıl bırakıldıktan sonra son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda tıbbi malzeme olduğunu ortaya çıkardı.

Tıbbi malzemelerin depolarda bekletildiğini açıklayan Karaoba, 2022–2025 yılları arasında alınan ve kullanılmadan tarihi geçen stent, balon, tel ve kateterlerin milyonlarca liralık kamu zararına yol açtığını söyledi.

Karaoba, “Bir oda dolusu, 5 milyon TL’den fazla tıbbi malzeme elde bekletildi. Yeni malzeme istenince ‘Elde var’ denilerek gönderilmedi, mevcut malzemelerin ise tarihi geçti” dedi. Karaoba, bu skandalın yalnızca mali bir zarar olmadığını, doğrudan insan sağlığını ilgilendiren bir mesele olduğunu vurguladı, “Neyse ki insan hayatına değer veren hekimler son kullanma tarihi geçmiş stentleri kullandırtmadı” dedi.

“HALKIN SAĞLIĞINDAN ÇALINDI”

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Karaoba detayları SÖZCÜ’ye anlattı. Karaoba, parasallaşan sağlık politikalarının insan hayatını ikinci plana ittiğini vurgulayarak, Uşak’ta ortaya çıkan tabloyu “Kabul edilemez bir kamu zararı ve yönetim skandalı” diye nitelendirdi. 5 milyon lirayı aşkın kamu zararı oluştuğunu söyleyen Karaoba, “Bu parayla 3-4 adet ultrason cihazı alınabilirdi. Bu zarar doğrudan Uşak halkının sağlığından çalınmıştır” dedi.

“KABUL EDİLEMEZ YÖNETİM ZAFİYETİ”

Karaoba, barkod sistemi kurulmadığı için stok takibinin yapılamadığını ve bu nedenle milyonlarca liralık malzemenin çürümeye terk edildiğini ifade etti. Türkiye genelinde hastanelerin yıllar önce geçtiği barkod sisteminin Uşak’ta hala kurulmadığını belirterek sağlık yönetimindeki ihmal zincirine dikkat çeken Karaoba, “Bu kabul edilemez bir yönetim zafiyetidir” eleştirisinde bulundu.

“MÜFETTİŞLER BEŞ AYDIR HASTANEDE”

Hastanedeki yönetim yapısına da tepki gösteren Karaoba, idari kadroların liyakat yerine ilişkilerle belirlendiğini öne sürdü. Skandal iddialar nedeniyle hastanede aylardır inceleme yürütüldüğünü vurgulayan Karaoba, “Hastanede yaklaşık beş aydır müfettiş inceleme yürütüyor. İfadeler alınmaya ve tespitler yapılmaya devam ediyor. Bu sürecin bile yaşanan ihmalin boyutunu açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SORULAR

Karaoba Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

“Barkod sistemi neden kurulmadı? Doktorlar tarihi geçmiş malzeme kullanmaya zorlanıyor mu? Daha önce anjiyo yapılan hastalarda bu stentler kullanılmış gibi yapılarak stoklar eritilmeye mi çalışılıyor? Toplam kamu zararı ne kadar? Liyakatsiz atamaların sorumlusu kim?”



SÖZCÜ’NÜN HABERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Geçen yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de benzer bir skandal yaşanmıştı. Orada, Devlet Malzeme Ofisi’nin hastaneye temin ettiği ücretsiz stentlerin kullanılmayarak çürütüldüğü, bunun yerine hastalara özel şirketlerin fahiş fiyatlı stentleri satın almalarının önerildiği öğrenilmişti. Karaoba, basın toplantısında SÖZCÜ’nün 21 Ağustos 2024’te yayımladığı o haberi de göstererek, “Yaşananlardan ders çıkarmayan, önlem almayan, rant çeteleriyle mücadele etmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Gazeteciler dedektif gibi çalışarak olanları yazıyor, koskoca Sağlık Bakanlığı geniş yetkileri ve imkanlara sahip olmasına rağmen denetim görevini layığıyla yapmıyor” ifadelerini kullandı.