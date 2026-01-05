ABD’nin “Mutlak Kararlılık” (Absolute Resolve) adı verilen operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu askeri müdahaleyle New York’a götürmesinin ardından Moskova’dan sert açıklamalar geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, söz konusu adımı “yasa dışı ama tutarlı bir haydutluk” olarak nitelendirdi.

MEDVEDEV, MERZ'İ HEDEF ALDI

Medvedev, yaptığı açıklamada, bu tür operasyonların devletlerarası meşruiyeti tamamen ortadan kaldırdığını savunarak, uluslararası hukukun artık fiilen işlemez hale geldiğini iddia etti. Mevcut küresel atmosferde Batılı liderlerin de risk altında olduğunu ileri süren Medvedev, “Böyle bir dünyada Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in kaçırılması da kimseyi şaşırtmaz. Bu, yaşananlar zincirinde tuhaf ama ‘uyumlu’ bir devam olur” ifadelerini kullandı.

Rus devlet ajansı TASS’a da konuşan Medvedev, Merz’e yönelik sert ifadeler kullanarak, Almanya’daki siyasi tabloya ilişkin ağır eleştiriler yöneltti. Medvedev’in bu açıklamaları, özellikle Berlin’de geniş yankı uyandırdı.

ALMANYA'DAN SERT TEPKİ

Almanya hükümeti ise iddialara sert tepki gösterdi. Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Medvedev’in sözlerini kesin bir dille reddettiklerini belirterek, “Bu tür açıklamaları ve ima edilen tehditleri en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

Hille ayrıca, Başbakan Merz’in güvenliğine ilişkin mevcut önlemlerin yeterli olduğunu vurgulayarak, “Sayın Başbakan, tehdit seviyesine uygun şekilde korunmaktadır ve güvenliği tamdır” açıklamasında bulundu.

Medvedev’in açıklamaları, ABD’nin Maduro operasyonu sonrası küresel siyasette artan gerilimin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı.