İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki Daisy Jensen, kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çekti. 2023 yılında 137 kiloya ulaşan Jensen, yaklaşık iki yıl içinde 81 kiloya düşerek vücut ağırlığının yüzde 40'ından fazlasını verdi. Üstelik bunu klasik diyetlerle değil, tek bir temel kurala odaklanarak başardı; yaşam tarzını kalıcı olarak değiştirdi.

UÇAKTAKİ AN DÖNÜM NOKTASI OLDU

İngiliz The Mirror'da yer alan habere göre Jensen, kilo verme sürecine başlamadan önce haftanın neredeyse her günü dışarıdan yemek söylüyor, gizlice yüksek kalorili atıştırmalıklar tüketiyordu. Haftada birkaç paket bisküvi ve büyük boy cipsler onun için sıradan hale gelmişti. Vücut kitle indeksi (VKİ) 44'e ulaşmış, 20 beden kıyafet giyiyordu.

Haziran 2023'te Tenerife'ye yaptığı bir uçuş sırasında emniyet kemerini zorlanarak bağlayabildiğini fark eden Jensen, bu anı "dönüm noktası" olarak tanımlıyor. O an hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi.

İLK ADIM GÜNLÜK KALORİYİ AZALTTI

İlk adım olarak günlük kalori alımını azalttı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) önerilerini dikkate alan Jensen, güvenli kilo kaybı için günlük ortalama 600 kalori daha az tüketmeye başladı. Bu süreçte günde dört öğün, öğün yerine geçen ürünler (barlar, yulaf lapaları, smoothie ve shake'ler) kullandı.

Alkol tüketimini de ciddi şekilde sınırlayan Jensen, yüksek kalorili bira ve şarap yerine nadiren sert içkileri tercih etti. Beş hafta sonunda 6 kilodan fazla verdi. Ardından bir öğününü düşük kalorili, sebze ve protein ağırlıklı bir akşam yemeğiyle değiştirdi. Pratik olması için çoğu zaman salata ya da düşük kalorili hazır yemekler tüketti.

AYDA ORTALAMA 6 KİLO VERDİ

Aylar içinde ayda ortalama 6 kilo vermeyi başaran Jensen, süreci desteklemek için günde yaklaşık 4 litre su içti ve kişisel antrenmanlara başladı. Bugün 80,9 kilo olan genç kadın, 14 beden kıyafet giyiyor ve VKİ’si 26 seviyesinde.

"Bu geçici bir süreç olamaz. Yaşam tarzını tamamen değiştirmek gerekiyor. Ama bunu adım adım yapmak ve sürenin ne kadar olacağına takılmamak çok önemli" diyerek benzer yoldan gitmek isteyenlere tavsiyede bulunuyor.