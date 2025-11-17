Almanya'dan sonra İsviçre de ülkesinde suç işleyen Afganlar’ı, ardından diğer suçlu ve kaçakları Türkiye’ye göndermeye başladı. Bir ağır suçlu Afgan THY uçağı ile İstanbul’a gönderildi. Zürih’ten 12 suçlu daha ülkemize gelecek. Sözde Türkiye de bunları Afganistan’a gönderecek.



Türkiye ayrıca AB ülkeleri tarafından reddedilen kaçakları da 3’er 5’er almaya devam ediyor.

1 MİLYON YABANCI BİZİM BAŞIMIZA KALACAK



Avrupa’ya giden kaçak göçmenleri Türkiye zaten üç defada 3‘er milyar Euro para alıp imzaladığı “Geri Kabul Anlaşması Gereği” tekrar alıyor. AB’nin önümüzdeki bir kaç yılda 1 milyon Afgan, Suriyeli, Iraklı, Afrikalı ya da başka Orta Asyalı kaçağı Türkiye’ye göndermesi bekleniyor. Alınan paralar harcandığı için bu suçlular ve kaçakları geri gönderme şansımız da yok