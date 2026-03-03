Katar'ın resmi açıklamasına göre savaşın başından beri İran'ın füze ve İHA saldırılarına uğrayan Katar savaş sırasında İran Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Rus yapımı Su-24 uçağını vurduğunu açıkladı.

Katar resmi açıklamasında Cumartesi gününden beri 3 seyir füzesi, 101 balistik füze, 39 İHA'yı da hava sahasında tespit edildiğini duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin 3 seyir füzesini, 98 balistik füzeyi, 24 İHA'ya da müdahale ettiğini ekledi.

Açıklamada "Savunma Bakanlığı tüm kabiliyet ve imkanlara, Allah'ın izniyle, ülkemizin bağımsızlığını ve topraklarını koruyacak ve tüm tehditlere güçlü bir karşılık verecektir" denildi.

DÜNYAYI SARSAN SALDIRI, KATAR'I SAVAŞA SOKTU

İran dün Katar'a karşı gerçekleştirdiği saldırısında Ras Tannoura'daki LNG rafinerisini vurarak dünyadaki LNG fiyatlarının fırlamasına neden olmuştu.

Ras Tannoura'daki rafineri dünya LNG üretiminin yüzde 20'sini karşılıyordu. İran İHA'larının bu rafineriyi İHA'larla vurmasının ardından rafinerinde üretim durduruldu.

Rafineride üretimin durmasının dakikasında Avrupa'da LNG fiyatları yüzde 20'den fazla arttı. Gün içinde daha da artarak yüzde 50 fiyat artışına ulaştı.

İran'ın saldırıları üzerine Katar "bu saldırıların yanıtsız kalmayacağını ve İran'ın bedel ödeyeceğini" açıklamıştı.