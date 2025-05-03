Fransa’da bankacılık işlemlerine dair alınan çeşitli ücretler, Meclis’in gündemine taşındı. Artı33'ün haberine göre, vatandaşların çoğu zaman farkında bile olmadan ödediği kart aidatları, hesap işletim ücretleri ve yurt dışı işlem kesintileri, yılda ortalama 229 Euro’luk bir maliyet oluşturuyor. Hükümet, bu maddi yükü hafifletmeye yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

MİRAS HESAPLARI İÇİN ÜCRETSİZ TRANSFER DÖNEMİ

Öne çıkan değişikliklerden biri, miras yoluyla devredilen banka hesaplarında alınan yüksek işlem ücretlerinin kaldırılması. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse vefat eden kişilerin banka hesaplarındaki bakiyeler, yasal mirasçılara herhangi bir ücret alınmadan aktarılabilecek. Üstelik mirasçının doğrudan bir akraba olmaması durumunda bile 5910 Euro’ya kadar olan transferler masrafsız gerçekleşecek.

ÖZEL DURUMLARDA ÜCRETLER DEVAM EDECEK

Bazı istisnai durumlar ise yeni uygulamaların dışında kalacak. Örneğin, kredi borcunun kapatılması ya da ticari bir hesabın sonlandırılması gibi işlemler hala belirli ücretlere tabi olacak. Ancak bu ücretler de sınırlandırılacak banka, hesaptaki toplam paranın %1’inden fazlasını talep edemeyecek.

MÜŞTERİ KUSURUNDA ÜCRET ALINMAMASI TALEBİ

Ayrıca, Komünist Parti milletvekillerinden oluşan bir grup, bankanın sorumlu olmadığı durumlarda bile müşterilerden alınan işlem ücretlerinin tamamen kaldırılmasını öneriyor. Bu teklifin de kısa süre içinde Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.