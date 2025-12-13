Yunanistan’ın Rodos Adası’na tatile gelen 91 yaşındaki Fransız turistin üç gün önce aniden ortadan kaybolması üzerine, Fransa’da yaşayan kızı elçilik aracılığıyla Yunanistan makamlarına kayıp başvurusunda bulundu.
MARMARİS'E GİTMİŞ
Rodos Adası’nda kaybolan yaşlı Fransız turist için polis ve jandarma ekipleri alarma geçti. Üç gün süren aramalarda bulunamayan Fransız turist, üç günün sonunda Marmaris’ten gelen feribottan inip gümrük işlemlerini yaptırırken bulundu.
Fransız turistin üç günlüğüne kimseye haber vermeden Türkiye’ye tatile geldiği ortaya çıktı.