ASIRLIK ÇINARLAR ATATÜRK’ÜN VEFAT ETTİĞİ O GÜNÜ ANLATTI
ÖLÜNCEYE KADAR AKLIMDA
102 yaşındaki Cennet Sağ, Atatürk öldüğünde 15 yaşındaydı. Adana’da öğretmeni ona Hasan Âli Yücel’in “Atatürk” şiirini okuttu. 87 yıldır şiiri unutmadı, ezberinden okuyor.
SOYADI ATA’DAN: SANA ÖZÜMÜ VERİYORUM
Osmaniye’de yaşayan 102 yaşındaki Rana Özdeş, kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş’e soyadını veren Atatürk’ü dualarla anıyor. O günü, Atatürk silah arkadaşına “Kendi özümü veriyorum sana’ demiş” sözleriyle anlattı.
ONUN GİBİSİ BİR DAHA GELMEZ
İzmir’de 99 yaşındaki Abdurrahman Başaran, Atatürk öldüğünde 4. sınıftaydı. “Bizleri güzel yollara teşvik etti. Böyle adam bir daha dünyaya gelmez” diye konuştu.