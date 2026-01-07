Brittany, sürecin hiç de romantik başlamadığını itiraf etti. LADBible'ın haberine göre evden çalışan ve üç çocuğun koşturmacası içinde olan genç kadın, "Yatmadan önce dişlerimi fırçalarken 'hala bunu yapmam gerekiyor' diye düşünmek beni bitiriyordu" sözleriyle yaşadığı ilk aylardaki zorluğu anlattı. Fakat haftalar ilerledikçe durumun rengi değişmeye başladı.

"YATAK ODASIYLA SINIRLI KALMADI"

Aylar süren bu deney sadece cinsel hayatlarını değil, günlük rutinlerini de dönüştürdü. Brittany, ilişkinin garajdan çamaşır odasına kadar evin her köşesine yayıldığını belirtirken, asıl değişimin duygusal bağda yaşandığını vurguladı. Eşiyle birbirlerinin yanından geçerken dokunmaya, işe gitmeden önce daha uzun öpüşmeye başladıklarını söyleyen genç kadın, "Artık sadece çocukları hayatta tutmaya çalışan ev arkadaşları değil, gerçek birer ortaktık" dedi.

KENDİ VÜCUDUNA BAKIŞI DEĞİŞTİ

Deneyin en şaşırtıcı sonuçlarından biri de özgüven artışı oldu. Kendi vücut görüntüsüyle yıllarca mücadele eden Brittany, her gün yaşanan bu yakınlık sayesinde vücuduyla barıştı. Evde sürekli saklanmak yerine artık çok daha rahat ve özgür hissettiğini belirten kadın, bu sürecin kendisini sadece daha iyi bir eş değil, daha iyi bir anne ve kadın yaptığını ifade etti.

3 YIL SONRA GELEN İTİRAF

Deneyin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen etkisi hala sürüyor. Çift artık her gece yapmasa da, yakınlığın sadece "birleşme" olmadığını, bu disiplinin evliliklerini kurtardığını savunuyor. Brittany'nin mesajı ise net: "Çoğu insan iş stresi ve çocukların programı arasında bunu unutuyor. Bizim için bu sadece bir zevk değil, ortaklığımızı hatırlatan bir zorunluluktu."